اتفاقية تمويلية للاستفادة من الفرص السكنية بالمدينة الاقتصادية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية اتفاقية تعاون مشترك مع مصرف الراجحي، يقدم بموجبها المصرف حلولا تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للعملاء الراغبين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية والسكنية في مختلف أحياء المدينة الاقتصادية، وفقا لشروط ومعايير التمويل المعتمدة لدى البنك. وستسهم هذه الشراكة في تطوير السوق العقاري عن طريق توفير الحلول التمويلية لمختلف شرائح المجتمع الراغبين في التملك في بيئة نوعية، وكذلك تقديم تسهيلات عقارية لجميع القطاعات المعتمدة لدى البنك الذين يرغبون في الاستفادة من العروض السكنية بالمدينة الاقتصادية. وقال الرئيس التنفيذي للمدينة الاقتصادية أحمد لنجاوي «يأتي توقيع الاتفاقية في إطار جهود المدينة الهادفة إلى مواصلة توفير حلول سكنية متنوعة تناسب مستويات الدخل كافة». وقال الرئيس التنفيذي للمدينة الاقتصادية أحمد لنجاوي «يأتي توقيع الاتفاقية في إطار جهود المدينة الهادفة إلى مواصلة توفير حلول سكنية متنوعة تناسب مستويات الدخل كافة».

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