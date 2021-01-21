طرح مناقصة استيراد 480 ألف طن شعير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت المؤسسة العامة للحبوب، مناقصة لاستيراد كمية 480 ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة مارس - أبريل 2021، وذلك لتعزيز المخزونات في الوقت الذي يجري فيه استكمال نقل ملف استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص.

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس أن الكمية المطروحة موزعة على 8 بواخر، بواقع 6 بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر بكمية 360 ألف طن، وباخرتين لموانئ المملكة على الخليج العربي بكمية 120 ألف طن.

وأشار إلى أن المؤسسة ومن خلال منصة «استيراد» استكملت إجراءات تأهيل 9 شركات من شركات القطاع الخاص المتخصصة في تجارة الشعير، ولديها محطات تستوفي الشروط الفنية لممارسة استيراد وتجارة الشعير، إضافة إلى مصانع الأعلاف، فيما يجري استكمال واستيفاء 5 شركات لمستندات وشروط التأهيل، مبينا أن طلبات الاستيراد المقدمة من الشركات المؤهلة تمت الموافقة عليها كافة.

وكان مجلس الوزراء الموقر قد وافق على إسناد مهمة استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص، وذلك في إطار توجه الدولة نحو زيادة إسهامات القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي وفتح مجالات جديدة أمامه، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

مناقصة لاستيراد شعير علفي

الكمية 480 ألف طن

التوريد مارس - أبريل 2021

الاستلام:

6 بواخر لموانئ البحر الأحمر بكمية 360 ألف طن

باخرتان لموانئ الخليج العربي بكمية 120 ألف طن