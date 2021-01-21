شراكة لتدريب وتأهيل السعوديين على صيانة الطائرات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران وأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، اتفاقية شراكة مع كلية سبارتن الأمريكية للملاحة الجوية والتكنولوجيا في مجال تبادل الخبرات التدريبية وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال صيانة الطائرات ورفع مخرجات وجودة التدريب، وذلك بحضور مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم العمر. وتضمنت الاتفاقية تقديم الاستشارات في مجال تدريب صيانة الطائرات لمنسوبي شركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران، ودعم المدرسة التقنية بالشركة بخبرات ومدربين متخصصين لرفع جودة مخرجات المدرسة، على أن تعقد ورش العمل وبرامج التدريب بمقر أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران. وأوضح العمر أن الاتفاقية ستعزز كفاءة التدريب الفني في الخطوط السعودية ورفع جودته وتأهيل كوادر وطنية متخصصة من المدربين في مجال صيانة هياكل ومحركات والكترونيات الطائرات، وهو ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بدعم المحتوى المحلي وتوطين صناعة الطيران والنقل الجوي. وأوضح العمر أن الاتفاقية ستعزز كفاءة التدريب الفني في الخطوط السعودية ورفع جودته وتأهيل كوادر وطنية متخصصة من المدربين في مجال صيانة هياكل ومحركات والكترونيات الطائرات، وهو ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بدعم المحتوى المحلي وتوطين صناعة الطيران والنقل الجوي. الهدف: تبادل الخبرات التدريبية.

تأهيل الكوادر الوطنية.

رفع مخرجات وجودة التدريب. أبرز ما تضمنته الاتفاقية: تقديم الاستشارات في مجال صيانة الطائرات

دعم المدرسة التقنية بالشركة بخبرات ومدربين متخصصين

اتفاقية تدريب على صيانة الطائرات مع كلية سبارتن الأمريكية للملاحة الجوية والتكنولوجيا.

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