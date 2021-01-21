الأكاديمية المالية توقع اتفاقية لتقديم حلول في تطوير المحتوى

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ووقع المذكرة كل من مدير عام الأكاديمية المالية مانع آل خمسان، ورئيس أكاديمية (سامبا) مدير التدريب وتطوير الموظفين في مجموعة (سامبا) خلود الغاطي، وذلك بحضور فرق العمل من كلا الجانبين.وأوضح مدير عام الأكاديمية أن التعاون مع أكاديمية سامبا يأتي ضمن توجهات الأكاديمية الاستراتيجية عبر دعم وتعزيز القدرات البشرية في القطاع المالي وإجراء البحوث وتقديم المشورة أو الأفكار في القضايا والتوجهات الخاصة بالقطاع، بالإضافة إلى تقديم حلول التدريب والتطوير المعترف بها دوليا والمتوافقة مع البيئة المحلية التي تعزز التميز المهني والممارسات الأخلاقية، إضافا إلى توفير حلول وتقنيات مبتكرة وفعالة لتنمية العاملين في القطاع المالي.
وبينت خلود الغاطي، «إن نطاق المذكرة سيشمل تنفيذ استراتيجيات التدريب والتطوير والإرشاد، وإدارة برامج التدريب النظري والعملي، وتقديم الخدمات الاستشارية، وتطوير المسارات التعليمية للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة لتحسين أداء وإنتاجية الموظفين، ورفع كفاءتهم المهنية، وتعزيز تفاعلهم مع أحدث الأنماط المهنية المعرفية».
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