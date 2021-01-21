الأكاديمية المالية توقع اتفاقية لتقديم حلول في تطوير المحتوى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الأكاديمية المالية اتفاقية شاملة مع أكاديمية (سامبا)، الذراع التدريبي لمجموعة (سامبا المالية)، بهدف توطيد الشراكة بين الجانبين في مجال تطوير البرامج التدريبية والتأهيلية وتقديم الحلول الاستشارية في مجال تطوير المحتوى والتدريب والتأهيل وبناء الكفاءات، انطلاقا من استراتيجية الأكاديمية المالية نحو تدريب وتطوير العاملين في القطاع المالي وامتدادا لبرامج سامبا الموجهة لتدريب وتطوير ورفع كفاءة منسوبيه، وتقديم برامج تحقق أهداف رؤية المملكة 2030 ومبادرات برنامج تطوير القطاع المالي.

ووقع المذكرة كل من مدير عام الأكاديمية المالية مانع آل خمسان، ورئيس أكاديمية (سامبا) مدير التدريب وتطوير الموظفين في مجموعة (سامبا) خلود الغاطي، وذلك بحضور فرق العمل من كلا الجانبين.

وأوضح مدير عام الأكاديمية أن التعاون مع أكاديمية سامبا يأتي ضمن توجهات الأكاديمية الاستراتيجية عبر دعم وتعزيز القدرات البشرية في القطاع المالي وإجراء البحوث وتقديم المشورة أو الأفكار في القضايا والتوجهات الخاصة بالقطاع، بالإضافة إلى تقديم حلول التدريب والتطوير المعترف بها دوليا والمتوافقة مع البيئة المحلية التي تعزز التميز المهني والممارسات الأخلاقية، إضافا إلى توفير حلول وتقنيات مبتكرة وفعالة لتنمية العاملين في القطاع المالي.

وبينت خلود الغاطي، «إن نطاق المذكرة سيشمل تنفيذ استراتيجيات التدريب والتطوير والإرشاد، وإدارة برامج التدريب النظري والعملي، وتقديم الخدمات الاستشارية، وتطوير المسارات التعليمية للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة لتحسين أداء وإنتاجية الموظفين، ورفع كفاءتهم المهنية، وتعزيز تفاعلهم مع أحدث الأنماط المهنية المعرفية».