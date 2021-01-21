شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تكشف تراجع رصيد شهادات إيداع شركتى "عامر" و"CIB" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاد شركات السويس للأسمنت، أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر، لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات، وارتفع رصيد شهادات إيداع شركتي عامر جروب إلى 227.957 مليون شهادة، البنك التجارى الدولى - مصر إلى 148.809 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع حديد عز إلى 74.323 مليون شهادة.

واستقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 461.123 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك عند 337.857 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 185.855 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 176.433 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 169.640 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية عند 122.628 مليون شهادة، كما استقر رصيد شهادات إيداع شركات نعيم القابضة عند 98.633 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية-دومتي 61.248 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.523 مليون شهادة.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بمشتريات أجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 693.291 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 576 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 55.4 ألف عملية لعدد 187 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.79% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.13%، والعرب على 6.07% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 24.45% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.54%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 8.8 مليون جنيه، 508.1 ألف جنيه، 55.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 17.3 مليون جنيه، 7.6 مليون جنيه، 39.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 11654 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 2349 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 14167 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 4499 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 2311 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 3328 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 1068 نقطة.

وصعدت أسهم 69 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 80 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.