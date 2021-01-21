تعاون بين «ساما» و«الموارد البشرية» لمكافحة غسل الأموال

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ووقع المذكرة عن «ساما» وكيل محافظ البنك المركزي للرقابة الدكتور فهد الشثري، بينما وقعها عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد بن ماجد.ويسعى البنك المركزي ووزارة الموارد البشرية من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون والتنسيق، وتطوير ودعم آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين الجهتين، إلى جانب العمل على تعزيز تقديم الخدمات المالية للجهات غير الهادفة إلى الربح التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية.
ويستهدف الطرفان بموجب مذكرة التعاون تسهيل تبادل المعلومات والخبرات الإشرافية والرقابية، والتعاون في تطوير الإجراءات والأنشطة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تنسيق الجهود المبذولة لتمكين القطاع غير الربحي من حشد وتنويع الموارد، وإنفاقها بما يتفق مع سلامة النظام المالي.
وتتضمن المذكرة تعزيز التعاون في مجال تدريب وتطوير وتأهيل الموارد البشرية ما بين البنك المركزي ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المجالات المشتركة، وأيضا الجهات الخاضعة لإشراف الجهتين.
أهداف المذكرة:
- تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهتين
- تطوير ودعم آليات مكافحة غسل الأموال
- تعزيز تقديم الخدمات المالية للجهات غير الربحية
- تبادل المعلومات والخبرات الإشرافية والرقابية
- التعاون في تطوير الإجراءات والأنشطة
- تمكين القطاع غير الربحي من تنويع الموارد
- تسهيل الإنفاق بما يتفق مع سلامة النظام المالي
- التعاون في تدريب وتطوير وتأهيل الموارد البشرية
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