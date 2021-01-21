شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد.. وزير الاتصالات: تسجيل المواطنين على منصة مصر الرقمية قارب على المليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” اليوم الخميس 21-1-2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة ومن بينها وزير الاتصالات: تسجيل المواطنين على منصة مصر الرقمية قارب على المليون، و"مستثمرى أكتوبر": متوسط أجر العامل الفني حاليا لا يقل عن 4 آلاف جنيه ، و اتحاد الغرف التجارية: إضافة الموافقات الإلكترونية لتطوير مشروع الرعاية الصحية للتجار.





وزير الاتصالات: تسجيل المواطنين على منصة مصر الرقمية قارب على المليون

تشهد منصة مصر الرقمية إقبالا كبيرا من المواطنين على التسجيل للحصول على الخدمات الحكومية اونلاين، حيث طرحت الدولة ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو 5 حزم من الخدمات الرقمية تتضمن التموين والمرور والنفاذ القانون والتوثيق فضلا عن بوابة أخرى لخدمات الاستثمار.

"مستثمرى أكتوبر": متوسط أجر العامل الفني حاليا لا يقل عن 4 آلاف جنيه

أكد ريمون عطا الله، رئيس لجنة التوظيف بجمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، أن متوسط الأجر الشهرى للعامل الفني حاليا لا يقل عن 4 آلاف جنيه، وذلك يشمل الخريجين الذى يمر على تدريبهم أشهر قليلة بالمصانع، وذلك نظرا لحجم الطلب على العمالة الفنية.





اتحاد الغرف التجارية: إضافة الموافقات الإلكترونية لتطوير مشروع الرعاية الصحية للتجار

أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة أن هذا العام تضمن إضافة خدمة جديدة لمشروع الرعاية الصحية بغرفة القاهرة، وهي خدمة الموافقات الإلكترونية " خطابات التحويل للجهات العلاجية عن طريق "الواتس آب"، وهي خدمة جديدة يوفرها برنامج الرعاية الصحية للتجار وأسرهم للحصول علي خطابات التحويل للجهات العلاجية في سهولة دون تحمل أعباء الانتقال إلى إدارة البرنامج بالغرفة وفقًا للقواعد الآتية " 1- مواعيد تقديم الخدمة من الأحد إلى الخميس من الساعة الـ9 صباحًا حتى الساعة الـ2 ظهرًا ، 2- هذه الخدمة غير متاحة أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية وفي غير أوقات العمل المذكورة " .

الضرائب: انتهاء المهلة الثالثة والأخيرة لقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المهلة الثالثة والأخيرة لقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بنسبة 50% تنتهى فى 12 فبراير 2021، لافتًا إلى أن هذا يأتي في إطار استمرار المبادرات التي تقدمها الدوله لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين ، حيث تواصل مأموريات الضرائب علي مستوي الجمهورية تلقي طلبات الممولين الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم( 173 ) لسنة 2020 والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية .

جهاز غرب قنا يطلق التيار الكهربائي بمحطة محولات المدينة لتغذية المناطق المختلفة

أكد المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة والمشرف على جهاز تنمية مدينة غرب قنا، بأنه تم إطلاق التيار الكهربائى بمحطة محولات الكهرباء لمدينة غرب قنا لتغذية المناطق المختلفة بالمدينة.

وأضاف رئيس الجهاز، أن المحطة من تنفيذ الشركة المصرية الألمانية "أجيماك"، بتكلفة إجمالية 40.9 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تتفيذها في وقت قياسي.





رئيس "ايتيدا" يلتقى سكرتير عام منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية

استقبل المهندس الرئيس التنفيذي

لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وامكيلي ميني، السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية "AFCFTA" والذي يزور القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى لعقد سلسلة من اللقاءات الهامة بشأن خارطة طريق إنفاذ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.





وفد وزاره التخطيط يواصل جولته لتفقد العملية التدريبية الخاصة ببوابة خدمات المحليات الإلكترونية

قام وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المسئول عن مشروع تطوير المحليات بمواصلة جولته بالمحافظات المختلفة لمتابعة سير العمل وتفقد العملية التدريبية على التطبيقات الخاصة ببوابة خدمات المحليات الإلكترونية، حيث قام الوفد بزيارة محافظات القليوبية، والمنيا، وجنوب سيناء، وقنا.





شعبة الأجهزة الطبية: ننتج يوميا 9 ملايين كمامة بأسعار مخفضة وحققنا الاكتفاء الذاتى

قال الدكتور محمد سعيد رئيس شعبة صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، إن حجم الإنتاج اليومى من الكمامات يقارب الـ 9 ملايين كمامة يوميا للتصدى للموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا، وأسعارها تتراوح من 2 إلى 2.5 جنيه بحد أقصى للمستهلكين، لافتا إلى أن هناك أكثر 30 مصنعا دخلت فى إنتاج الكمامات بعد الأزمة التى شهدتها الأسواق بداية الموجة الأولى للفيروس، وكان الإنتاج اليومى لا يتعدى الـ 2 مليون كمامة، ونستورد باقى احتياجتنا من الخارج، إلا أن الفترة الحالية تشهد إكتفاء ذاتيا من كافة مستلزمات فيروس كورونا بعد الخطة المحكمة التى وضعتها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص للخروج من الأزمة .