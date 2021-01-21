شكرا لقرائتكم خبر عن مدونون أوكرانيون يزورون الغردقة للترويج للسياحة فى مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار مدينة الغردقة خلال اليومين الماضيين مدونون أوكرانيون بدعوة من وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للقيام بزيارة تعريفية للمقاصد السياحية المصرية خلال الفترة من 17 وحتى 24 يناير الجاري.

ويتمتع هؤلاء المؤثرين بنسبة متابعة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت وزارة السياحة والآثار في بيان صادر عنها، أنه خلال زيارتهم لمدينة الغردقة أعربوا عن استمتاعهم بالطبيعة الخلابة والجو الدافئ والشمس المشرقة التي تتمتع بها شواطئ المدينة، كما قاموا برحلة بحرية استمتعوا خلالها بممارسة رياضة السنوركلينج ومعايشة الحياة البحرية للبحر الأحمر ومشاهدة الشعاب المرجانية الساحرة والأسماك الملونة الزاهية والنادرة.



المدونون

كما زاروا متحف الغردقة، حيث أعربوا خلال زيارته عن إعجابهم الشديد بمقتنيات المتحف الرائعة والفريدة، وسعادتهم بمشاهدة بعض كنوز الملك توت عنخ آمون والتي تُعرض بشكل استثنائي لأول مرة بالمتحف.

وفي نهاية زيارتهم للمدينة أكدوا على أنها كانت زيارة فريدة من نوعها حيث استطاعوا الاستمتاع بجمال الشواطئ المصرية والحياة البحرية النادرة وفي نفس الوقت تعرفوا على الحضارة المصرية العريقة فمصر استطاعت أن تجمع نوعين من السياحة في مقصد واحد.

وقد سجلوا زيارتهم لمدينة الغردقة حيث التقطوا العديد من الصور في كل مكان زاروه واستمتعوا به وقاموا بنشرها على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أشار المدونون إلى أنهم سيتوجهون إلى مدينة الاقصر ضمن رحلات اليوم الواحد لزيارة المعالم السياحية والأثرية بها.



جانب من الزيارة

تجدر الإشارة إلى أنه في إطار الزيارة التعريفية سيتضمن برنامج الزيارة أهم المقاصد السياحية في كل من القاهرة والجيزة.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار تتبني سياسة جديدة للدمج بين السياحة الشاطئية والترفيهية والسياحة الثقافية، والتي تتيح للسائحين الفرصة للاستمتاع بالشواطئ المصرية الخلابة بالإضافة الي التعرف على الحضارة المصرية العريقة.