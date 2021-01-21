شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع إلى مستويات تاريخية جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الخميس مسجلة مستويات قياسية جديدة في ظل الترقب لسياسات الرئيس "جو بايدن".



كان "بايدن" قد أدى اليمين الدستورية أمس إيذانا بتولي رئاسة الولايات المتحدة للأربع سنوات المقبلة.



وكشف "بايدن" مؤخراً عن حزمة تحفيزات مالية بنحو تريليوني دولار لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات أزمة "كورونا".



وأظهرت بيانات اقتصادية انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 900 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى القراءة 935 ألفا.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 23 نقطة) إلى 31211 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 60 نقطة) إلى 13517 نقاط، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 5 نقاط) إلى 3857 نقطة.