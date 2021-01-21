شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع متوسط أسعار البيع يدفع "كيان" لتحقيق الأرباح بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة كيان السعودية للبتروكيماويات، المُعلنة اليوم الخميس، عن تحولها لتحقيق الأرباح خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 158.4 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 167.4 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 294 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغت 39.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الرابع إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات وانخفاض متوسط تكلفة اللقيم بالإضافة إلى الانخفاض في تكاليف التمويل والمصاريف العمومية والإدارية.

وارتفعت الإيرادات إلى 2.5 مليار ريال خلال الربع الرابع، مُقابل إيرادات بلغت 2.3 مليار ثري ال خلال الر الر الر المُقابل من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 784.7 مليون ريال، مُقابل صافي خسائر بلغ 636.8 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 943.1 مليون ريالخلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، مُقابل صافي خسائر بلغ 469.4 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.