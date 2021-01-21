شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المبيعات يهبط بأرباح "هرفي" 73% بالربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة هرفي للأغذية، المُعلنة اليوم الخميس، تراجعاً في الأرباح بنسبة 72.7% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 53.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 196.1 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 91.4 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 238.5 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى انخفاض المبيعات بنسبة 16.6% بسبب القرارات الصادرة بالربع الثاني من عام 2020 من الجهات المختصة ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تضمنت غلق مطاعم هرفي بالمراكز التجارية، واقتصار الخدمة ببعض المطاعم على طلبات التوصيل المنزلي وتخفيض ساعات العمل بالفروع ، وكذلك زيادة المصاريف العمومية والإدارية.

وتراجعت المبيعات إلى 1.1 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 1.3 مليار ريال خلال العام 2019.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 32.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، مُقابل صافي أرباح بلغ 146.5 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.