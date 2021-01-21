شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الاتصالات السعودية ترتفع 15.6% بالربع الرابع وإدارتها تُوصي بتوزيع 2 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي)، المُعلنة اليوم الخميس، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 15.6% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 2.7 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 2.3 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 3.3 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 2.4 مليار ريال خلال الربع لمُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح بالربع الرابع إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات بمبلغ 1.95 مليار ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 1.8 مليار ريال والذي يعود بشكل رئيسي لارتفاع الرسوم الحكومية ورسوم استخدام الشبكات.

وارتفعت المبيعات إلى 15.2 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 13.3 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام 2019.

وعلى النحو الآخر، انخفضت المصاريف التشغيلية بمبلغ 760 مليون ريال، بسبب انخفاض المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 548 مليون ريال نتيجة لتسجيل ارتفاع في تكاليف الاستحواذ على عملاء جدد وإطلاق السمة التجارية الجديدة للشركة والشركات التابعة في الربع المماثل من العام السابق، كما انخفضت مصاريف الاستهلاك والاطفاء بمبلغ 161 مليون ريال.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من العام 2020، بقيمة 2 مليار ريال، بواقع ريال للسهم، وبنسبة توزيع بلغت 10% من قيمة السهم الاسمية.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 11.1 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 10.7 مليار ريال خلال العام 2019.

ويُذكر أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020 صافي أرباح بلغ 8.4 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 8.3 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.