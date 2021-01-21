شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تطوّر مشروعاً للطاقة الشمسية فوق مكبّ نفايات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة»، المشروع المشترك بين «بيئة»، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عن عزمها تطوير مشروع طاقة شمسية رائد فوق أحد مكبات النفايات التابعة لشركة «بيئة»، ليكون الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات. وقد جرى الإعلان المشترك عن المشروع من قبل كل من خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة «بيئة» ورئيس مجلس إدارة «شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة»، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

توفير 120 ميجاواط من الطاقة النظيفة وسيتم تنفيذه على ثلاث مراحل

وسوف تقوم «شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة» بتطوير مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية الذي تصل قدرته الإنتاجية إلى 120 ميجاواط، وسيتم تنفيذه بتركيب ألواح طاقة شمسية كهروضوئية على سطح مكب النفايات الموجود بالقرب من محطة تحويل النفايات إلى طاقة بالشارقة ومركز بيئة لإدارة النفايات في الصجعة. وسيتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، حيث يتوقع استكمال المرحلة الأولى بحلول عام 2023.

قال محمد جميل الرمحي: تعتبر النفايات أزمة متنامية في منطقة الخليج، ومن شأن هذا المشروع أن يقدم حلاً للدول للاستفادة من مكبات النفايات المغلقة القائمة من أجل توفير طاقة نظيفة، بالتوازي مع المساهمة في دعم تحقيق أهداف الإمارات للطاقة النظيفة وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ولا شك أن هذا المشروع سيشكل نموذجاً مهماً يتم تكراره وتطبيقه في مكبات نفايات أخرى بالمنطقة.

وقال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة «بيئة»، ورئيس مجلس إدارة «شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة»: باعتبارها شركة رائدة في توفير الحلول المتكاملة لإدارة النفايات، تتطلع «بيئة» إلى تحقيق قيمة مضافة من خلال استغلال مكبات النفايات المغطاة، إلى جانب دعم توليد طاقة متجددة في دولة الإمارات وفي الوقت نفسه توفير حلول مستدامة تعزز تنويع مزيج الطاقة. ولا شك بأنه يمكننا تطبيق هذا النموذج الناجح في مدن أخرى في مختلف أرجاء منطقة الشرق الأوسط. ونحن فخورون بالتعاون مع شركة «مصدر» من خلال «شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة» سعياً لدعم تحقيق الرؤية الرائدة لدولة الإمارات في مجال الاستدامة.