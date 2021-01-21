قفزة كبيرة في أسعار الذهب في تعاملات الخميس

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

ارتفعت أسعار الذهب، لليوم الرابع على التوالي في الأسواق المصرية، في تعاملات الخميس، 21 يناير، بقيمة 8 جنيهات، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا 818 جنيهات للجرام.

وعالميا ارتفعت أونصة الذهب بقيمة 30 دولارا، لترتفع الأونصة من 1838 دولارا صباحا إلي 1868 دولارا.

خبير يتحدث عن موجة صعود

من جانبه، قال مايكل مكارثي كبير الاستراتيجيين لدى سي.إم.سي ماركتس: "يبدو أن العامل الرئيسي هو العملة (الأمريكية)"، مضيفا أنه على الرغم من انتعاش الدولار في الآونة الأخيرة، قد يكون هناك المزيد من الضعف وسيدعم ذلك المعدن الأصفر.

وكانت أسعار الذهب فقدت خلال الأسبوع الجاري 40 جنيهًا، إذ سجل عيار 21، 805 جنيهات في أدنى مستوى له خلال 2021.

وكان الذهب قد تراجع 40 جنيها، مطلع ديسمبر الماضي، ليسجل أدنى مستوى له في مصر بالنصف الثاني من 2020، وهو أقل سعر خلال 5 أشهر، وذلك بعد آمال قوية بين المستثمرين بتعافى عالمي من أزمة فيروس كورونا، التي عصفت باقتصاد الدول وحركة التجارة والسياحة، وذلك عقب إعلان شركة فايزر الأمريكية عن لقاح لكورونا.

خبير ينصح بالشراء

ونصح أمير رزق عضو شعبة المجوهرات باتحاد الغرف التجارية في مصر بشراء الذهب، محذرا من ارتفاع الأسعار مرة أخرى، وفقا لتصريحات لصحف محلية.

وكان الذهب قد سجل أعلى سعر في تاريخ مصر يوم 5 أغسطس الماضي، حيث وصل عيار 21 لـ920 جنيها، ليتراجع بعد ذلك المعدن الأصفر بقيمة 100 جنيه على مدار شهرين، مسجلا 815 جنيها للجرام، قبل أن يرتفع من جديد.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

وجاء متوسط أسعار الذهب، الأربعاء، في الأسواق، كالتالي:

عيار 18 بـ 701 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 818 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 935 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 6564 جنيها

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

خبراء يوضحون سبب التراجع

وبحسب الخبراء، تسبب جني الأرباح لدى المستثمرين في سوق الذهب، وكذلك ارتفاع الدولار لأعلي مستوي في 4 أسابيع إلي هبوط الأسعار عالميا في وقت سابق بشكل كبير لتخسر أوقية الذهب قرابة 90 دولارا في ثلاثة أيام، وهو ما ينعكس على الأسعار في مصر.

ويأتي التراجع الكبير في أسعار الذهب العالمية بسبب جني الأرباح بعد عمليات الشراء الكثيرة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى إعلان روسيا عن أول لقاح لفيروس كورونا المستجد.

من جانبه، قال ناجي فرج، عضو شعبة المعادن الثمينة، إن سعر جرام الذهب عيار 21 هبط بعد أن فقدت أوقية الذهب أكثر من 100 دولار حتي الآن، وهو ما ينعكس على الأسعار في سوق الصاغة.

وتوقع فرج، في تصريحات لـ " اليوم السابع "، أن يهبط الذهب عالميا، نتيجة موجة البيع لجني الأرباح، كحركة تصحيح في مسار أسعار الذهب، لكنه توقع عودة الأسعار للارتفاع مجددا.

من جانبه، قال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ"بوابة أخبار اليوم"، إن هبوط أسعار الذهب هبوط سريع كنتيجة طبيعية للارتفاع السريع..

وتوقع فرج، في تصريحات لـ " اليوم السابع "، أن يهبط الذهب عالميا، نتيجة موجة البيع لجني الأرباح، كحركة تصحيح في مسار أسعار الذهب، لكنه توقع عودة الأسعار للارتفاع مجددا.

من جانبه، قال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ"بوابة أخبار اليوم"، إن هبوط أسعار الذهب هبوط سريع كنتيجة طبيعية للارتفاع السريع. جنيهات، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا 810 جنيهات للجرام.

وارتفع الذهب خلال الـ3 أيام الماضية، بمقدار 10 جنيهات، بعد موجة من الانخفاض.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بنسبة 0.73%، وزاد سعر الأوقية لتسجل بنحو 13.4 دولارا لتسجل 1853.67 دولارًا في تمام الساعة 12:42 ظهراً بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

خبير يتحدث عن موجة صعود

من جانبه، قال مايكل مكارثي كبير الاستراتيجيين لدى سي.إم.سي ماركتس: "يبدو أن العامل الرئيسي هو العملة (الأمريكية)"، مضيفا أنه على الرغم من انتعاش الدولار في الآونة الأخيرة، قد يكون هناك المزيد من الضعف وسيدعم ذلك المعدن الأصفر.

وكانت أسعار الذهب فقدت خلال الأسبوع الجاري 40 جنيهًا، إذ سجل عيار 21، 805 جنيهات في أدنى مستوى له خلال 2021.

وكان الذهب قد تراجع 40 جنيها، مطلع ديسمبر الماضي، ليسجل أدنى مستوى له في مصر بالنصف الثاني من 2020، وهو أقل سعر خلال 5 أشهر، وذلك بعد آمال قوية بين المستثمرين بتعافى عالمي من أزمة فيروس كورونا، التي عصفت باقتصاد الدول وحركة التجارة والسياحة، وذلك عقب إعلان شركة فايزر الأمريكية عن لقاح لكورونا.

خبير ينصح بالشراء

ونصح أمير رزق عضو شعبة المجوهرات باتحاد الغرف التجارية في مصر بشراء الذهب، محذرا من ارتفاع الأسعار مرة أخرى، وفقا لتصريحات لصحف محلية.

وكان الذهب قد سجل أعلى سعر في تاريخ مصر يوم 5 أغسطس الماضي، حيث وصل عيار 21 لـ920 جنيها، ليتراجع بعد ذلك المعدن الأصفر بقيمة 100 جنيه على مدار شهرين، مسجلا 815 جنيها للجرام، قبل أن يرتفع من جديد.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

وجاء متوسط أسعار الذهب، الأربعاء، في الأسواق، كالتالي:

عيار 18 بـ 694 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 810 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 926 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 6480 جنيها

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

خبراء يوضحون سبب التراجع

وبحسب الخبراء، تسبب جني الأرباح لدى المستثمرين في سوق الذهب، وكذلك ارتفاع الدولار لأعلي مستوي في 4 أسابيع إلي هبوط الأسعار عالميا في وقت سابق بشكل كبير لتخسر أوقية الذهب قرابة 90 دولارا في ثلاثة أيام، وهو ما ينعكس على الأسعار في مصر.

ويأتي التراجع الكبير في أسعار الذهب العالمية بسبب جني الأرباح بعد عمليات الشراء الكثيرة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى إعلان روسيا عن أول لقاح لفيروس كورونا المستجد.

من جانبه، قال ناجي فرج، عضو شعبة المعادن الثمينة، إن سعر جرام الذهب عيار 21 هبط بعد أن فقدت أوقية الذهب أكثر من 100 دولار حتي الآن، وهو ما ينعكس على الأسعار في سوق الصاغة.

وتوقع فرج، في تصريحات لـ " اليوم السابع "، أن يهبط الذهب عالميا، نتيجة موجة البيع لجني الأرباح، كحركة تصحيح في مسار أسعار الذهب، لكنه توقع عودة الأسعار للارتفاع مجددا.

من جانبه، قال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ"بوابة أخبار اليوم"، إن هبوط أسعار الذهب هبوط سريع كنتيجة طبيعية للارتفاع السريع..

وتوقع فرج، في تصريحات لـ " اليوم السابع "، أن يهبط الذهب عالميا، نتيجة موجة البيع لجني الأرباح، كحركة تصحيح في مسار أسعار الذهب، لكنه توقع عودة الأسعار للارتفاع مجددا.

من جانبه، قال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ"بوابة أخبار اليوم"، إن هبوط أسعار الذهب هبوط سريع كنتيجة طبيعية للارتفاع السريع.