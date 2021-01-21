شكرا لقرائتكم خبر عن "مستثمرى أكتوبر": متوسط أجر العامل الفني حاليا لا يقل عن 4 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ريمون عطا الله، رئيس لجنة التوظيف بجمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، أن متوسط الأجر الشهرى للعامل الفني حاليا لا يقل عن 4 آلاف جنيه، وذلك يشمل الخريجين الذى يمر على تدريبهم أشهر قليلة بالمصانع، وذلك نظرا لحجم الطلب على العمالة الفنية.

وقال ريمون عطا الله في تصريح لليوم السابع، إن العمالة الفنية حاليا أصبح من الصعب أن تقبل بمرتبات أقل من هذا المتوسط، خاصة مع تنافس المصانع بالمناطق الصناعية على العمالة المدربة، لافتا إلى أن المصانع لديها عجز في توافر العمالة المدربة، لذا تسعي إلى جذب خريجي التعليم الفني للتدريب على خطوط الإنتاج واكتساب الخبرات العملية لهم للتغلب على هذه الأزمة.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قد أكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي عقدت أمس الأربعاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه فى ضوء المنظومة الجديدة يتم إعداد بناء المناهج، فضلا عن تدريب المعلمين.

ونوه طارق شوقى إلى أن الرؤية الثورية للتعليم الفنى تعمل، وتم استحداث كمية عددية من التخصصات فى 36 برنامج دراسي في سبتمبر 2019، ونستعد لـ45 أخرى.