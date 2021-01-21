شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الجيزة التجارية: تنسيق متواصل مع المطاعم والمقاهى لتطبيق الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت الغرفة التجارية بالجيزة جميع المطاعم بالمحافظة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي حددتها الحكومة فى الفترة الأخيرة وذلك حفاظا على العاملين والمواطنين في نفس والوقت من خطر انتشار فيروس كورونا وحفاظا على أعمال تلك المطاعم.

وأكد محمد إمبابي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة أن هناك تنسيقا كاملا بين الغرفة وشعبة المطاعم بضرورة التشديد على جميع المطاعم المنتسبة للغرفة بتطبيق الإجراءات الاحترازية المطلوبة وعدم خرق الاعداد التي يسمح باستضافتها داخل المطاعم، مؤكدا أن بيانات المتابعة الصادرة عن الشعبة تؤكد على احترام جميع المطاعم بتطبيق المعايير الصحية الآمنة التي تحافظ على صحة الجميع .

وأضاف إمبابي في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن المقاهي يجب أن تراعي الاشتراطات التي فرضتها الحكومة حتى لا يتعرض المحل صاحب النشاط للغلق والمنع، مشيرا إلى أن محافظة الجيزة تقوم بعمليات تفتيش دورية على المقاهي لمتابعة مدى التزامهم بالإجراءات الاحترازية المطلوبة، حيث أن المحافظة قامت بغلق عدد من المخالفين خلال الشهر الماضي سواء من المطاعم والمقاهي لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والقواعد المنظمة للعمل خلال فترة كورونا.

وكان مجلس إدارة الغرفة قد عقد اجتماعه الشهري لمناقشة سبل زيادة التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في انشاء مركزا للتأهيل والتدريب وذلك لتخزيج دفعات من الشباب المؤهلين لسوق العمل بما يخدم المرحلة المقبلة، وأيضا الانتهاء من مبنى للسجل التجاري، والشهر العقاري وذلك لتوفير الخدمات بشكل اكثر يسرا على المنتسبين للغرفة.