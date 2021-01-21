شكرا لقرائتكم خبر عن حقائق ومعلومات مشروع "عين القاهرة ".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت شركة هاواي للسياحة والاستثمار، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري والسياحية مؤتمرا صحفيا بحديقة المسلة بالزمالك، للإعلان رسميا عن تدشين مشروع " عين القاهرة " Cairo Eye المقام في منطقة الزمالك.

وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية التخطيط العمراني، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور عبد الرحمن سعيد، رئيس الأمانة الفنية لتنظيم التصرف في أصول الدولة، بالإضافة إلى عدد من المسئولين الحكوميين وشركاء المشروع وفيما يلي أهم الحقائق والمعلومات المتعلقة بالمشروع والتي كانت كالتالي:

حجم استثمارات المشروع:

500 مليون جنيه مصرية.

مساحة المشروع:

إجمالي مساحة الأرض 20,000 متر مربع، جمالي مساحة المشروع من الأرض 5,000 متر مربع.

الطاقة الاستيعابية للمشروع:

تعد الطاقة الاستيعابية للعجلة 2 مليون و 500 ألف زائر سنويا.

إجمالي عدد العمالة المباشرة وغير المباشرة التي سوف يوفرها المشروع:

العمالة المباشرة : 1,200 موظف، العمالة غير المباشرة : حوالي 4000 موظف.

تفاصيل العجلة وتصميم المشروع:

أول عجلة ترفيهية وسياحية دوارة في القاهرة والأكبر من نوعها في القارة الأفريقية على ارتفاع 120 متر .

تتيح عين القاهرة مشاهدة المدينة لمسافة 50 كيلو متر ورؤية كافة المعالم البارزة المحيطة حولها وذلك بإطلالة بانورامية بنطاق 360 درجة على مدينة القاهرة الساحرة.

الاعتماد على الوسائط المتعددة لإثراء الرحلة بمعلومات عن المعالم بالتزامن مع رؤيتها تحتوي على 48 کابية بسعة 8 زائرين لكل كابينة مقام.

ستقام وجهة سياحية ترفيهية متكاملة حول العجلة، والتجربة ترفيهية فريدة من نوعها ومتكاملة في قلب القاهرة .

تجربة فراغية جديدة من أبرز عناصر الكورنيش المعلق بخطوطه المنحنية وأرضياته الثقافية التي تشعر الزوار وكأنهم يطفون فوق المساحات الخضراء.

الاعتبارات البيئية للمشروع:

تم تصميم المشروع مع مراعاة كافة الاعتبارات البيئية والحفاظ على هوية وكيان منطقة الزمالك.

المحافظة على كافة الأشجار والنخيل في الحديقة التي سيتم تنفيذ المشروع بها كإحدى أهم ركائز المشروع.

اعتماد مخطط التصميم بحيث يحقق زيادة في إجمالي المساحات الخضراء بالمشروع بنسبة 15% لتصل إلى 7,000 متر مربع بدلا من 6,100 متر مربع حاليا.

الوصول إلى المشروع:

المشروع وضع دراسة مرورية دقيقة؛ لضمان السيولة المرورية بتلك المنطقة الحساسة بالزمالك.

توفير وسائل مختلفة للوصول لمكان المشروع مثل خدمة النقل النهري باستخدام تأکسي عين القاهرة وحافلات عين القاهرة للنقل الحر Hop On / Hop Off .

تخصيص ساحة انتظار للسيارات لـ 500 سيارة فوق الأرض وعلى ارتفاع طابقين باستخدام أحدث تكنولوجيا إدار المواقف لضمان سلاسة الحركة من وإلى المشروع.

موعد إطلاق المشروع:

سيتم إطلاق المشروع عام 2022.

الخدمات والمرافق التي سيوفرها المشروع:

متاجر تجزئة لمجموعة من العلامات التجارية العالمية.

مطاعم فاخرة fire dining.

منطقة المطاعم food court.

منطقة الترفيه والفعاليات.

مواقف انتظار مغطاة للسيارات (مستويين) .

منطقة إنزال للحافلات.

وسائل مواصلات نهرية.

قاعة متعددة الأغراض مطلة على النيل بمساحة 1,000 متر مربع.