بلومبرج: أرامكو تستبعد بعض بيانات الكربون من إفصاحات للمستثمرين

القاهرة - سامية سيد - ذكرت بلومبرج نيوز اليوم الخميس استنادا إلى مراجعة إفصاحات عامة أن شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية استبعدت الانبعاثات الناتجة عن الكثير من مصافيها ومصانع البتروكيماويات التابعة لها في إفصاحاتها عن الانبعاثات الكربونية الكلية إلى المستثمرين.

وذكر التقرير أن البصمة الكربونية التي تعلنها أكبر شركة نفط في العالم من تلقاء نفسها قد تكون مثليها تقريبا، مما يضيف نحو 55 مليون متر مكعب من مكافئ ثاني أكسيد الكربون إلى حصيلتها السنوية، إذا تم إدراج تلك المنشآت.

وذكرت بلومبرج أن معظم الاستبعاد يرجع إلى اختيار أرامكو الإعلان عن بيانات من المنشآت التي تملكها بالكامل وتلك الموجودة داخل المملكة، بينما العديد من مصافيها مشروعات مشتركة أو موجودة في الخارج.

ووفقا لحسابات بلومبرج نيوز التي استندت إلى بيانات من دراسة نشرتها دورية نيتشر كلايمت تشينج في العام الماضي، فإن انبعاثات أرامكو في 2019 كان بين 75 و113 مليون طن، إذا شملت الانبعاثات المستبعدة.

ولم ترد أرامكو حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب. وأبلغت الشركة بلومبرج نيوز أنها ستبدأ الإفصاح عن انبعاثاتها المباشرة من عملياتها العالمية بالكامل هذا العام.