أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الخميس

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 21-1-2021، ومنها سعر الدولار الأمريكى والجنيه المصرى مقابل الريال، ليسجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى نحو 0.24 ريال سعودى، فيما شهد سعر الذهب السعودى ارتفاعا اليوم.

قال شينشيرو كادوتا كبير محللي العملات لدى باركليز كابيتال في طوكيو اليوم الخميس، إن "معنويات المخاطرة إيجابية للغاية الآن ونتوقع أن تظل كذلك في العام الجاري، إذ من المتوقع أن ينتعش النمو بقوة كبيرة".

وأضاف أن الدولار الكندي والكرونة النرويجية سيسجلان أداء أفضل من سائر السوق على الأرجح، بينما ستتخلف العملات الأوروبية.

وقال إن العملة الأمريكية يجب أن ترتفع هذا العام مقابل اليورو إذ أن الولايات المتحدة تتعافى على نحو أسرع من معظم الدول الأخرى.