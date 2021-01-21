شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 21-1-2021، ومنها سعر الدولار الأمريكى والجنيه المصرى مقابل الريال، ليسجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى نحو 0.24 ريال سعودى، فيما شهد سعر الذهب السعودى ارتفاعا اليوم.
قال شينشيرو كادوتا كبير محللي العملات لدى باركليز كابيتال في طوكيو اليوم الخميس، إن "معنويات المخاطرة إيجابية للغاية الآن ونتوقع أن تظل كذلك في العام الجاري، إذ من المتوقع أن ينتعش النمو بقوة كبيرة".
وأضاف أن الدولار الكندي والكرونة النرويجية سيسجلان أداء أفضل من سائر السوق على الأرجح، بينما ستتخلف العملات الأوروبية.
وقال إن العملة الأمريكية يجب أن ترتفع هذا العام مقابل اليورو إذ أن الولايات المتحدة تتعافى على نحو أسرع من معظم الدول الأخرى.
دولار أمريكى (USD)
1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكي.
يورو (EUR)
1 يورو = 4.53 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 0.22 يورو.
ين يابانى (JPY)
1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 27.68 ين ياباني.
جنيه مصرى (EGP)
1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 4.17 جنيه مصري.
درهم إماراتى (AED)
1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتي.
وارتفعت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 225.75 ريال سعودى، مقابل سعره أمس 223.14 ريال سعودى.
وصعد الذهب اليوم، إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين مع تراجع الدولار بفعل آمال بشأن المزيد من التحفيز بعد تولي الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن السلطة، وإن كانت بعض عمليات جني الأرباح حدت من مكاسب المعدن النفيس.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1873.36 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوياته منذ الثامن من يناير عند 1874.50 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة. وربح الذهب 1.7 بالمئة أمس الأربعاء.
بنحو 225.75 ريال بما يعادل 60.18$
سعر الذهب عيار 22
بنحو 206.94 ريال بما يعادل 55.16$
سعر الذهب عيار 21
بنحو 197.54 ريال بما يعادل 52.66$
سعر الذهب عيار 18
بنحو 169.32 ريال بما يعادل 45.13$
سعر الذهب عيار 14
بنحو 131.69 ريال بما يعادل 35.10$
سعر الذهب عيار 12
بنحو 112.87 ريال بما يعادل 30.09$
سعر أوقية الذهب
بنحو 7,021 ريال بما يعادل 1,872$
سعر جنيه الذهب
بنحو 1,580 ريال بما يعادل 421.25$
سعر كيلو الذهب
بنحو 225,750 ريال بما يعادل 60,177$