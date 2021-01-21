شكرا لقرائتكم خبر عن يانجن الصينية تسلم المنطقة الاقتصادية كمامات لمواجهة كوفيد-19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس رئيس مجلس إدارة مجموعة يانجن الصينية للمستلزمات الطبية ومسئولي منطقة تيدا-مصر في العين السخنة، وممثلي وزارة الصحة لاستلام كمامات طبية قامت المجموعة الصينية بالتبرع بها للمنطقة الاقتصادية في إطار التعاون بين البلدين مصر والصين متمثلاً في المنطقة الاقتصادية وشركائها من المستثمرين الصينيين، وفي إطار الإجراءات الوقائية وحماية العاملين بالمنطقة والمناطق الصناعية والمترددين على مقر خدمة المستثمرين لمواجهة كوفيد-19.

جانب من التسليم

وأهدت مجموعة يانجن الصينية عدد 30 ألف كمامة واقية للهيئة، وعدد 50 ألف كمامة طبية لوزارة الصحة، قامت المجموعة بتصنيعها في مصانعها بالعين السخنة داخل منطقةTEDA أحد أكبر الاستثمارات الصينية لدى المنطقة الاقتصادية وقاعدة الشركات الصينية.

وأعرب اللواء شعبان عن امتنانه وتقديره للسفارة الصينية وجمهورية الصين الشعبية وما تقدمه للعالم من رسالة إنسانية للوقوف بجانب الشعوب في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، كما أثنى على مجهودات وزارة الصحة المصرية في التعامل مع هذا الملف والتنسيق مع الجهات وخاصة متابعة مديريات الصحة أحوال العاملين بالمناطق الصناعية.