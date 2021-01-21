شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 21-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 21-1-2021، فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.93 جنيه للشراء، 52.03 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 48.91 جنيه للشراء، 52.03 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.

وعالميا تراجعت بتكوين 10% اليوم الخميس، إلى قاع عشرة أيام عند 31 ألفا و977 دولارا، إذ واصلت أكثر العملات الرقمية رواجا في العالم الانخفاض من ذروة عند 42 ألف دولار التي بلغتها في 8 يناير. وجاء النزول وسط تنامي المخاوف من كون بتكوين واحدة من مجموعة فقاعات مالية تهدد استقرار الأسواق المالية بشكل عام.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.72 جنيه للشراء.

52.13 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

48.93 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 48.91 جنيه.

52.03 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 52.03 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.74 جنيه للشراء.

52.09 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

48.93 جنيه للشراء.

52.03 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

48.95 جنيه للشراء.

52.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية 48.98 جنيه للشراء.

52.06 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.51 جنيه للشراء.

51.94 جنيه للبيع.