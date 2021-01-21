شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الخميس 21-1-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 21-1-2021، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلاً بالبنك الأهلى المصرى 18.95 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.97 جنيه للشراء و19.14 جنيه للبيع.

وربح اليورو 0.2% ليعكس تراجعا مماثلا سجله في الجلسة السابقة، ليجري تداوله عند 1.2135 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2% إلى 90.268، منخفضا لليوم الثالث منذ لامس أعلى مستوى في شهر تقريبا عند 90.956 يوم الاثنين. واستهلت العملة الأمريكية العام بارتفاع أقوى، مدعومة من زيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية في رد فعل على خطة بايدن لتحفيز هائل.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.97 جنيه للشراء.

19.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.95 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.97 جنيه.

19.14 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 19.14 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.95 جنيه للشراء.

19.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.96 جنيه للشراء.

19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.97 جنيه للشراء.

19.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.86 جنيه للشراء.

19.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.94 جنيه للشراء.

19.14 جنيه للبيع.