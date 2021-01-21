شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الريال السعودى اليوم الخميس 21-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الريال السعودى اليوم الخميس 21-1-2021، أمام الجنيه المصرى في البنوك العاملة فى مصر، ما بين الاستقرار والارتفاع، ليسجل فى البنك الأهلي المصري ارتفاعا ليسجل 4.11 جنيهات للشراء، و4.20 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.

وتراجع الدولار مقابل العملات المناظرة الرئيسية اليوم الخميس، إذ تقوض الطلب على عملات الملاذ الآمن بفعل تفاؤل بأن حزمة تحفيز كبيرة تضخها الإدارة الأمريكية الجديدة ستعزز النمو.

وتلقت العملات المرتبطة بالسلع الأولية الأعلى مخاطرة الدعم إذ اقتفت الأسهم الآسيوية أثر نظيرتها الأمريكية في الارتفاع إلى مستويات قياسية بعد أن أدى جو بايدن اليمين رئيسا. وأعلن بايدن عن حزمة مساعدات للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.11 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.10 جنيه.

4.20 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.19 جنيه.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.08 جنيه للشراء.

4.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.16 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.15 جنيه.

4.21 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.20 جنيه .

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.