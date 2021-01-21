شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتحول للارتفاع مع افتتاح السوق الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحول أسعار النفط للارتفاع مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس بعد تراجعها فى وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية ،فى طريقها صوب تحقيق ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفضل تعهد إدارة الرئيس الأمريكي الجديد "جو بايدن" بضخ المزيد من التحفيز لدعم أكبر اقتصاد مستهلك للوقود فى العالم ، لكن تظل الأسعار تحت ضغط ارتفاع مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ، على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.6% إلى مستوي 53.22$ ، من مستوى الافتتاح عند 52.90$، وسجل أدنى مستوي عند 52.77$ ،وصعد خام برنت بأكثر من 0.6% إلى مستوي 56.02$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 55.67$ ، وسجل أدنى مستوي عند 55.51$.

عند تسوية الأمس ، فقد الخام الأمريكي نسبة 0.1% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.25% ، فى ثالث خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل شكوك حول تعافي الطلب العالمي.

تسيطر على السوق حالة من التفاؤل بأن حزمة التحفيز الأمريكية الضخمة فى ظل إدارة الرئيس الأمريكي الجديد "جو بايدن" سوف تساعد كثيرا فى تعافي أكبر اقتصاد مستهلك للوقود فى العالم.

وأدي جو بايدن اليمين الدستورية خلال مراسم التنصيب يوم الأربعاء فى مبني الكابيتول فى العاصمة الأمريكية واشنطن ،ليصبح رسميا الرئيس رقم 46 فى تاريخ الولايات المتحدة.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 2.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 15 كانون الثاني/يناير، فى أول زيادة أسبوعية خلال شهر ، على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بنحو 1.2 مليون برميل.

ويترقب المتعاملون غدا الجمعة البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ، ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 1.2 مليون برميل ، فى سادس انخفاض أسبوعي على التوالي.