شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل التراجع بفعل آمال التحفيز الاقتصادي الضخم فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، بفعل ضعف الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، بفضل آمال التحفيز الاقتصادي الضخم الذي تعهد بيه الرئيس الأمريكي الجديد "جو بايدن" لمكافحة الأضرار الناجمة عن أزمة فيروس كورونا ، يأتي هذا قبيل صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.3 % إلى مستوى 90.15 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.41 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.45 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بأقل من 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

تراجع بشدة على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنوية القوية التي تسيطر على المستثمرين ،إقبالا على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، بفضل آمال التحفيز الضخمة المنعقدة على إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

وأدي جو بايدن اليمين الدستورية خلال مراسم التنصيب يوم الأربعاء فى مبني الكابيتول فى العاصمة الأمريكية واشنطن ،ليصبح رسميا الرئيس رقم 46 فى تاريخ الولايات المتحدة.

وخلال خطاب تنصيبه دعا بايدن الأمريكيين إلى الوحدة ،وأكد على العمل دائما لصالح أعلاء قيم الديمقراطية فى بلاده ،ومن المتوقع أن ينفذ بايدن فاتورته المقترحة للإغاثة من فيروس كورونا البالغة 1.9 تريليون دولار على الفور.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم عدد من البيانات الهامة من الولايات المتحدة ، عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ،لمعرفة مدي تأثير انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا على سوق العمل الأمريكي ، وعن النشاط الصناعي فى فيلادلفيا.

تصدر بحلول الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش ،طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 0.930 مليون فى الأسبوع المنتهي 16 كانون الثاني/يناير من 0.965 مليون الأسبوع الأسبق.

ويصدر بنفس التوقيت مؤشر فيلادلفيا الصناعي المتوقع 11.2 نقطة فى كانون الثاني/يناير من 11.1 نقطة فى كانون الأول/ديسمبر.