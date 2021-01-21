شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوى فى 11 شهرا قبل قرارات المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لأعلى مستوى فى 11 شهرا ، لتوسع مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على الأسواق ،وصعود مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة ،يأتي هذا قبل صدور قرارات البنك المركزي الأوروبي فى ختام أولى اجتماعاته للسياسة النقدية فى عام 2021.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.6% حتى الساعة 10:45 بتوقيت جرينتش ،وسجل مستوي 413.98 نقطة الأعلى منذ شباط/فبراير الماضي ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.7% بعد مكاسب قوية لقطاع التكنولوجيا.

قفز مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لأعلى مستوى فى 11 شهرا ، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع صناعة السيارات ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.5% ، تاليه قطاع البنوك والشركات المالية مع صعود بأكثر من 1.1%.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.5% ،لتسجل أعلى مستوياته على الإطلاق قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا قرابة 1.4% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وسجل مستوي قياسي جديد عند 3,859.75 نقطة.

أدي الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" اليمين الدستورية كرئيس جديد للولايات المتحدة يوم الأربعاء خلفا للرئيس السابق "دونالد ترامب" الذي لم يحضر مراسم التنصيب ، وخلال خطاب تنصيبه دعا بايدن الأمريكيين إلى الوحدة وأكد على العمل دائما لصالح أعلاء قيم الديمقراطية فى بلاده.

ومن المتوقع أن ينفذ جو بايدن فاتورته المقترحة للإغاثة من فيروس كورونا البالغة 1.9 تريليون دولار على الفور ،وأعلن بالفعل عودة بلاده كعضو فى منظمة الصحة العالمية ، والالتزام باتفاقية باريس الدولية لمكافحة تغير المناخ ،وتراجع عن مجموعة من سياسات الهجرة الصارمة التي سنها ترامب سابقا.

يختتم البنك المركزي الأوروبي فى وقت لاحق اليوم ،اجتماعه الدوري الأول فى عام 2021 ،لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لاقتصاد منطقة اليورو ، خاصة بعد التطورات الأخيرة لجائحة كورونا والانتشار الواسع للموجة الثانية من العدوى فى معظم البلدان الأوروبية.

قرار الفائدة الأوروبية وبيان السياسة النقدية يصدر بحلول الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش ، وتتحدث كريستين لاجارد رئيسة المركزي الأوروبي بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.6% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.2% ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.3% ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بحوالي 0.8% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.