شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 55.92 دولار لعقود برنت و 53.12 للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم، 55.92 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضا بمقدار 16 سنتا أو ما يوازي 0.3%، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.12 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 19 سنتا أو ما يوازي 0.4%.

وشهدت أسعار النفط اليوم الخميس، انخفاضا بعد أن أظهرت بيانات للقطاع زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية مما أوقد مجددا جذوة مخاوف حيال الطلب مدفوعة بجائحة فيروس كورونا، لكن آمال التحفيز في الولايات المتحدة كبحت تراجع الأسعار وفقا لرويترز.

وتوقع وزير الطاقة الإماراتى، أن تبدأ سوق الخام التعافي في 2021، مضيفا أنه يتوقع طلبا جيدا على النفط في الصين والهند موضحا أن هناك مجالا لنمو الطلب على النفط أزيد من 100مليون برميل، موضحا أن الطلب على النفط سيكون قويا مضيفا أنه لا يرى تناقضا بين بناء طاقة لإنتاج النفط في الإمارات والبقاء كعضو بأوبك+.