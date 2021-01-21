شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة مسقط للجلسة الخامسة على التوالي مدفوعة بارتفاع 13 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، للجلسة الخامسة على التوالي، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.850% رابحاً 31.720 نقطة ليغلق عند مستوى 3747.529 نقطة، وبلغ حجم التداول 12.8 مليون سهم بقيمة 1.7 مليون ريال عبر تنفيذ 733 صفقة لعدد 42 سهماً.

وارتفع 13 سهماً على رأسها سهم "أسمنت عمان" بنسبة 8.27%، ثم سهم "المدينة تكافل" بنسبة 3.75%، ثم سهم "النهضة للخدمات" بنسبة 3.37%، فيما تراجع 14 سهماً على رأسها سهم "الشرقية لتحلية المياه" بنسبة 9.46%، ثم سهم "كلية مجان" بنسبة 6.88%، ثم سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 3.96%، فيما تصدر سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 320.7 ألف ريال عماني.

وفي سياق متصل قالت شركة أسمنت عمان، بالإشارة إلى مشروع الشركة لتركيب طاحونة جديدة للأسمنت، والذي دخل حيز التشغيل في عام 2016، ومشروع تحديث مرافق التحكم بالتلوث لإحدى الأفران الذي بدء العمل في عام 2017، والتي تم تنفيذهما من قبل شركة Flsmidth، ونظراً لتأخر تنفيذ المشروعين، فقد طلبت الشركة فرض غرامة التأخير على المقاول، وفي نفس الوقت طالب المقاول بتعويضه بمبالغ إضافية مقابل الكلفة الإضافية التي تكبدها في تنفيذ مشروع طاحونة الأسمنت.

وأضافت الشركة، في بيان لبورصة مسقط، أمس الأربعاء، أنه تم تسوية الموضوع بشكل توافقي، حيث وافق المقاول على دفع ما قدره 1.757 مليون دولار أمريكي لشركة أسمنت عمان للتعويض عن الضرر الذي نتج عن تأخر تنفيذ المشروعين، ووافق أيضاً على سحب مطالبته بالتكاليف الإضافية.

في سياق آخر أعلنت شركة المدينة للاستثمار، تلقيها إخطاراً من المحكمة الابتدائية بمسقط بدعوى تم رفعها من قبل شريك سابق في شركة الميثاق الرائدة، مملوكة لشركة المدينة للاستثمار بنسبة 100%، وأن الشركة ماضية في الإجراءات القانونية.