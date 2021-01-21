شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبي تتراجع بنسبة 1.14% بعد صعودها 4 جلسات متتالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.14% خاسراً 64.85 نقطة ليغلق عند مستوى 5611.304 نقطة، بعد صعود 4 جلسات متتالية، وخسر رأس المال السوقي نحو 11.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 790.959 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 124.3 مليون سهم، بقيمة 564.5 مليون درهم، عبر تنفيذ 4061 صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 3.18%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 2.79%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.04%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.94%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.22%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 4.95%.

وارتفعت 6 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة ريم للاستثمار بنسبة 12.45%، ثم سهم الشركة العالمية القابضة بنسبة 5.88%، ثم سهم بنك الشارقة بنسبة 3.1%، فيما تراجع 23 سهماً على رأسها سهم بنك رأس الخيمة الوطني بنسبة 4.95%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 4.58%، ثم سهم شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية بنسبة 4.17%، وتصدر سهم شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (مجموعة اتصالات) الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 120.1 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 3.18%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أوريدو، دفع مبلغ الفوائد لحملة سندات برنامج الدين العالمي متوسط الأجل وشروطها النهائية يوم 1 فبراير المقبل، وستقوم الشركة بدفع 11.3 مليون دولار أمريكي لحملة السندات بخوص سندات قيمتها 500 مليون دولار أمريكي بفائدة 4.5% مضمونة ومستحقة بتاريخ يناير 2043، كما تسدد 9.7 مليون دولار أمريكي لحملة السندات بخصوص سندات أصدرتها بقيمة 500 مليون دولار بفائدة 3.875% مضمونة ومستحقة بتاريخ يناير 2028.

في سياق آخر أعلن بنك مصرف الشارقة، نتائج اجتماع مجلس إدارة البنك، أمس الأربعاء، والذي ناقش البيانات المالية الختامية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2020، وسيتم إرسال نسخة منها فور الاعتماد النهائي من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.