شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأجهزة الطبية: ننتج يوميا 9 ملايين كمامة بأسعار مخفضة وحققنا الاكتفاء الذاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد سعيد رئيس شعبة صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، إن حجم الإنتاج اليومى من الكمامات يقارب الـ 9 ملايين كمامة يوميا للتصدى للموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا، وأسعارها تتراوح من 2 إلى 2.5 جنيه بحد أقصى للمستهلكين، لافتا إلى أن هناك أكثر 30 مصنعا دخلت فى إنتاج الكمامات بعد الأزمة التى شهدتها الأسواق بداية الموجة الأولى للفيروس، وكان الإنتاج اليومى لا يتعدى الـ 2 مليون كمامة، ونستورد باقى احتياجتنا من الخارج، إلا أن الفترة الحالية تشهد إكتفاء ذاتيا من كافة مستلزمات فيروس كورونا بعد الخطة المحكمة التى وضعتها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص للخروج من الأزمة .

وأضاف سعيد فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه لا يوجد أى نقص فى أدوية أو مستلزمات مواجهة فيرسو كورونا، وهناك وفرة فى المعروض تكفى احتياجات الأسواق لـ 6 أشهر قادمة، سواء أدوية الفيروس من المكملات الغذائية والمضادات الحيوية، أو المستلزمات الطبية من الأجهزة المستخدمة لمواجهة الفيروس مثل السرنجات والمحاليل والقساتر وكافة احتياجات المستشفيات لاستيعاب المرضى .

وقال رئيس شعبة صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية، إن عدد المصانع العاملة فى الأجهزة الطبية نحو 500 مصنع وتقوم بتوفير كافة احتياجات السوق المحلى من الأصناف التى يكون الإقبال كبير عليها فى بعض الأوقات ، خاصة فى ذروة انتشار الفيروس، وهناك تنسيق كامل مع الجهات الحكومية فى حصر المتاح لدينا والمعروض منه، وتوفير أى كميات إضافية يحتاجها السوق المحلى، كما أكد على وجود وفرة كبيرة للمعروض من الكحول والمطهرات وبأسعار مخفضة للمواطنين تختلف عن أسعار الموجة الأولى للفيروس والتى شهدت ارتفاعا طفيفا بسبب قلة المعروض الذى تم تعويضه حاليا .