شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تشترى نحو 390 ألف طن قمحا فى مناقصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال متعاملون أوروبيون في تقديرات اليوم الخميس إنه يُعتقد أن الديوان المهني للحبوب في الجزائر اشترى نحو 390 ألف طن من قمح الطحين من مناشئ خيارية في مناقصة عالمية أغلقت أمس الأربعاء.

كانت تقديرات أولية في وقت متأخر من الأمس خلصت إلى أن الكمية المشتراة بين 330 ألف طن و390 ألف طن.

وقال المتعاملون إنهم يعتقدون أن معظم الكمية كانت بسعر بين 312.50 و314.50 دولار للطن شاملة تكاليف الشحن، وهو ما يتفق أيضا مع تقديرات أولية أمس.

ويعتقد أن ما لا يقل عن ست شركات لتجارة السلع نفذت مبيعات.

وقال أحد المتعاملين "أعتقد أن جزءا كبيرا من الشراء، ربما النصف، قد يجري توريده من فرنسا، لكن أيضا من شمال الاتحاد الأوروبي وحتى أمريكا الجنوبية".

ولا تعلن الجزائر نتائج مناقصاتها، وتستند التقارير إلى تقديرات التجار.

وقال المتعاملون إن القمح مطلوب للشحن من دول التوريد الرئيسية بين 14 و28 فبراير. وإذا كان المنشأ أمريكا الجنوبية أو أستراليا، يكون الشحن بين الأول من فبراير و15 منه.

كانت الجزائر اشترت في أحدث مناقصة أوردتها التقارير في 31 ديسمبر كانون الأول حوالي 300 ألف طن من قمح الطحين عند نحو 292 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن، لكن الأسعار ارتفعت كثيرا منذ ذلك الحين بعد أن أعلنت روسيا عن خطط فرض ضرائب لتقليص صادراتها من القمح.

واعتبرت صفقة ديسمبر كانون الأول صغيرة نسبيا وكان متعاملون يتوقعون أن تزيد الجزائر المشتريات رغم ارتفاع الأسعار في الوقت الراهن.