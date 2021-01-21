شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر العام لبورصة الكويت للجلسة الرابعة مدفوعة بارتفاع 10قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، باستثناء السوق الأول، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.11% رابحاً 6.01 نقطة ليغلق عند مستوى 5687.17 نقطة، للجلسة الرابعة على التوالي، فيما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.02% خاسراً 1.02 نقطة ليغلق عند مستوى 6201.09 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.45% رابحاً 20.78 نقطة ليغلق عند مستوى 4676.59 نقطة، وقفز مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.44% رابحاً 21.42 نقطة ليغلق عند مستوى 4843.97 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 238 مليون سهم بقيمة 31.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9785 صفقة، وصعدت 10 قطاعات على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.84%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.03%، يليه قطاع المنافع بنسبة 0.73%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.71%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.45%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.39%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.21%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.11%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.10%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاعي السلع الاستهلاكية والعقار بنسبة 0.51%، 0.21%، على التوالي.

وفي سياق متصل أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، تعيين نائل الكجك كرئيس مشرك إدارة الاستثمار، وذلك اعتباراً من 10 يناير الجاري.

في سياق آخر أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، تجديد وزيادة خط ائتمانها من 725 مليون دولار (حوالي 219 مليون دينار كويتي) إلى 800 مليون دولار (حوالي 240 مليون دينار كويتي) مع البنوك القائمة وبإضافة بنوك محلية وخليجية ودولية جديدة، ومدة هذه التسهيلات 3 سنوات لقسم منها و5 سنوات للقسم الآخر، وبالإضافة إلى ذلك تعمل أجيليتي على تجديد تسهيلات ائتمانية أخرى لزيادة خط الائتمان بحدود 1.2 مليار دولار-1.4 مليار دولار (حوالي 360 مليون دينار كويتي-423 مليون دينار كويتي)، وأن الهدف من هذه التسهيلات هو تمويل عمليات الشركة.