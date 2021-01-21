شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعمال المصرى السودانى" يعقد جلسة تحضيرية بعد ظهر اليوم بالفيديو كونفرانس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد حربي، عضو مجلس الأعمال المصرى السوداني، إنه من المقرر أن يعقد أعضاء المجلس جلسة تحضيرية الساعة الثانية بعد ظهر اليوم عبر "الفيديو كونفرانس" لكافة الأعضاء اللذين توجهوا إلى السودان أمس الأربعاء ومن لم يتمكنوا من الحضور.

وقال محمد حربي في تصريح لليوم السابع، إن الاجتماع التحضيرى الهدف منه وضع الترتيبات اللازمة استعدادا للاجتماعات التى من المقرر أن تعقد غدا وحتى انتهاء زيارة الوفد المصري، ومن المقرر مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة بين الجانبين.

وتوجه وفد برئاسة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إلى السودان اليوم، وأكدت خلال اللقاءات التي عقدتها لدى وصولها دعم مصر الاقتصادي الكامل للسودان الشقيق خلال الفترة الانتقالية مشيرة إلى ترحيب مجتمع الأعمال المصري للدخول في شراكات مع نظيره السودانى وفقاً للمشروعات الصناعية ومشروعات البنية التحتية التي تستهدفها السودان خلال الفترة القادمة.

وعقدت نيفين جامع جلسة المباحثات موسعة مع كل من مدنى عباس مدنى وزير الصناعة والتجارة والمهندس هاشم محمد بن عوف وزير البنية التحتية والنقل السودانيين والتى تناولت مستقبل التعاون الاقتصادى بين البلدين وآخر مستجدات العمل المشترك فى القطاعين التجارى والصناعى ومجالات النقل أيضا وقد شارك فى جلسة المباحثات السفير حسام عيسى سفير مصر لدى السودان والدكتور أحمد مغاورى رئيس التمثيل التجارى وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى ومى عسل رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والمستشار تجارى طارق قشوع رئيس المكتب التجارى المصرى بالخرطوم .

وقالت الوزيرة ان المباحثات تناولت تطورات انشاء المنطقة الصناعية المصرية بالسودان، حيث تم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بالمنطقة وجارى التنسيق مع الجانب السودانى لادخال هذا الأمر حيز التنفيذ خلال المرحلة القريبة المقبلة، مؤكدة ان هذه المنطقة ستسهم فى اقامة مشروعات صناعية مشتركة بين رجال القطاع الخاص فى البلدين وهو الامر الذى يحقق مستهدفات حكومتى البلدين نحو التكامل الاقتصادى القائم على تحقيق المصلحة المشتركة للجانبين .