شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر تفقد 62 نقطة بختام تعاملات الأسبوع بضغوط هبوط 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.58% خاسراً 62.87 نقطة ليغلق عند مستوى 10736.35 نقطة، وبلغ حجم التداول 266.6 مليون سهم بقيمة 633.6 مليون ريال عبر تنفيذ 11.8 ألف صفقة، وتراجع 27 سهماً، وارتفع 20 سهماً، واستقر سهمين.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.84%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.56%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.39%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.33%، ثم قطاعي البضائع والخدمات الاستهلاكية والصناعات بنسبة 0.20%، 0.19%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.09%.

وفي سياق متصل أفصحت شركة قطر للوقود (وقود) عن بياناتها المالية للفترة المنتهية في 31/12/2020، حيث بلغ صافي الربح 707 مليون ريال قطري مقابل صافي الربح 1,216 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 0.71 ريال قطري في للفترة المالية المنتهية في 31/12/2020 مقابل العائد على السهم 1.22ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، بالإضافة إلى مقترح توزيع أرباح بواقع 0.46 ريال للسهم الواحد.

أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.

كما أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 سبتمبر 2020 - حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 24.3 مليار ريال قطري مقابل 29.4 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته تقارب الـ17%.