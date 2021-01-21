شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين تختتم تعاملات الأسبوع في المنطقة الخضراء مدفوعة بصعود 4 أسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.36% رابحاً 5.18 نقطة ليغلق عند مستوى 1452.72 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.2 مليون سهم بقيمة 919.3 ألف دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 17.71% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 3.93%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 9.44% مدفوعاً بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.88%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.85%، ثم قطاع التأمين بنسبة نمو 7.39% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 1.70%.

فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انحفاض 0.84% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.56%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.33%، وهبط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.61%.

في سياق متصل أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، تعيين نائل الكجك كرئيس مشرك إدارة الاستثمار، وذلك اعتباراً من 10 يناير الجاري.

في سياق آخر أعلنت بورصة البحرين، بأنه سيتم إدراج الاصدار رقم 1843 من أذونات الخزينة الحكومية ومدته 3 أشهر والصادر عن مصرف البحرين المركزي نيابةً عن حكومة مملكة البحرين ابتداءً من اليوم الخميس.