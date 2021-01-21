شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 21-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بمحاولات اختراق مستوى 0.7775، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد التي تستهدف مستويات 0.7820 ثم 0.7900 كمحطات رئيسية تالية، مع الانتباه إلى أن كسر 0.7725 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7720 والمقاومة 0.7840

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد