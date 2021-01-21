شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 21-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر عقود خام برنت ضغط سلبي الآن ليتحرك دون دعم القناة الصاعدة، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الانخفاض وكسر 55.25 سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح صباحاً ويدفع السعر للتحول نحو الانخفاض، بينما يحتاج السعر للارتقاء فوق 56.05 لتعزيز فرص استئناف الاتجاه الصاعد الذي تتواجد أهدافه التالية عند 57.40 ثم 60.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.00 والمقاومة 57.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد