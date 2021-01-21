شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 21-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يندفع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار صعوداً بشكل قوي ليتخطى مستوى 1.3700 ويفتح الطريق أمام التوجه نحو هدفنا التالي المنتظر عند 1.3815، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً بقية اليوم، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 1.3615.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3600 والمقاومة 1.3780

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد