شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح سدافكو تتراجع 5.7% بالربع الثالث من عامها المالي لانخفاض المبيعات وهامش الربح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية للشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، المُعلنة اليوم الخميس، عن تراجع أرباحها بنسبة 5.7% خلال الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 64 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 68.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 68 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية 72.5مليون ريال خلال الربع المقابل من 2019.

وقالت الشركة: إن انخفاض الأرباح بقيمة بلغت 3.9 مليون ريال (-5.7%) عن نفس الربع من العام السابق، وبنسبة 13% من صافي المبيعات، يرجع بشكل رئيسي الى انخفاض المبيعات وانخفاوض هامش الربح والتي تم تعويضها جزئيًا بانخفاض المصاريف.

وحسب بيان الشركة بلغ صافي المبيعات في هذا الربع 482 مليون ريال بنسبة انخفاض 1.32% (6.4 مليون ريال) عن نفس الربع من العام السابق.

وأشارت الشركة إلى الاستهلاك من مبيعات الحليب كان أقل بنسبة -8.1%، بينما ارتفعت لمعجون الطماطم بنسبة 4.1%، كما ارتفعت مبيعات الآيسكريم بنسبة 17.9%.

وأكدت سدافكو استمرارها في المحافظة على مركزها التنافسي في قطاعات السوق الرئيسية حيث بلغت الحصة السوقية من الحليب المشروب 28.2%، ومعجون الطماطم 49.9% والآيسكريم 26.3%.

بلغ هامش الربح لسدافكو في هذا الربع 33.4% مقابل 36.1% لنفس الربع من العام السابق حيث انخفض نتيجة الامتصاص الجزئي لأثر ارتفاع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%.

وانخفض إجمالي المصاريف (مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف الإدارية والعمومية) عن العام السابق بمبلغ 6.7 مليون ريال سعودي نتيجة انخفاض مصاريف الدعاية والإعلان.

وتراجعت الإيرادات إلى 482 مليون ريال في الربع الثالث، مُقابل إيرادات بلغت 488.5 مليون ريال بالربع المُقابل من 2019.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 204.75 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى المنتهية في 31 ديسمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 191.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

يُذكر أن سدافكو حققت ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 14.4% خلال الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020، وذلك بتحقيقها صافي أرباح بلغ 140.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 123 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2019.

وأوصى مجلس إدارة سدافكو، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول المنتهي في 30 سبتمبر من العام 2020، بقيمة 95.999 مليون ريال.