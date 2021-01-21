شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى أسبوعين استنادا على تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتوسع مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى ِأسبوعين ، استنادا على تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، ويكبح المكاسب ضعف الطلب على المعدن كملاذ آمن.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.1% إلى 1,875.11$ الأعلى منذ 8 كانون الثاني/يناير الجاري ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,871.09$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,866.17$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 1.75% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وبأكبر مكسب يومي منذ 4 كانون الثاني/يناير الجاري ، مع صعود معظم أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.3% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

السبب الرئيسي فى التراجع الحالي فى مستويات الدولار ، ضعف الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على المستثمرين ، إقبالا على شراء العملات ذات المخاطر العالية.

وتعاذ تلك المعنويات إلى تصاعد التفاؤل بأن حزمة التحفيز الأمريكية الضخمة فى ظل إدارة الرئيس الأمريكي الجديد "جو بايدن" سوف تساعد كثيرا فى تعافي الاقتصاد العالمي من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وأدي جو بايدن اليمين الدستورية خلال مراسم التنصيب يوم الأربعاء فى مبني الكابيتول فى العاصمة الأمريكية واشنطن ،ليصبح رسميا الرئيس رقم 46 فى تاريخ الولايات المتحدة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 1,174.13 طن متري.