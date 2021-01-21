شكرا لقرائتكم خبر عن النفط تحت ضغط ارتفاع المخزونات فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، تحت ضغط ارتفاع مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ، على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ، ويكبح الخسائر تعهد إدارة الرئيس الأمريكي الجديد "جو بايدن" بضخ المزيد من التحفيز لدعم أكبر اقتصاد مستهلك للوقود فى العالم.

تراجع الخام الأمريكي بأكثر من 0.2% إلى مستوي 52.78$ ، من مستوى الافتتاح عند 52.90$، وسجل أعلى مستوي عند 53.22$ ،وانخفض خام برنت قرابة 0.25% إلى مستوي 55.54$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 55.67$ ، وسجل أعلى مستوي عند 56.02$.

عند تسوية الأمس ، فقد الخام الأمريكي نسبة 0.1% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.25% ، فى ثالث خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل شكوك حول تعافي الطلب العالمي.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 2.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 15 كانون الثاني/يناير، فى أول زيادة أسبوعية خلال شهر ، على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بنحو 1.2 مليون برميل.

ويترقب المتعاملون غدا الجمعة البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ، ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 1.2 مليون برميل ، فى سادس انخفاض أسبوعي على التوالي.

تسيطر على السوق حالة من التفاؤل بأن حزمة التحفيز الأمريكية الضخمة فى ظل إدارة الرئيس الأمريكي الجديد "جو بايدن" سوف تساعد كثيرا فى تعافي أكبر اقتصاد مستهلك للوقود فى العالم.

وأدي جو بايدن اليمين الدستورية خلال مراسم التنصيب يوم الأربعاء فى مبني الكابيتول فى العاصمة الأمريكية واشنطن ،ليصبح رسميا الرئيس رقم 46 فى تاريخ الولايات المتحدة.