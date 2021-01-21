بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 6.01 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشر السوق العام 01ر6 نقطة ليبلغ مستوى 17ر5687 نقطة بنسبة صعود بلغت 11ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 01ر238 مليون سهم تمت عبر 9785 صفقة نقدية بقيمة 15ر31 مليون دينار (نحو 7ر102 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7ر20 نقطة ليبلغ مستوى 59ر4676 نقطة بنسبة صعود بلغت 45ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر195 مليون سهم تمت عبر 6671 صفقة نقدية بقيمة 7ر12 مليون دينار (نحو 9ر41 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 02ر1 نقطة ليبلغ مستوى 09ر6201 نقطة بنسبة صعود بلغت 02ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 18ر42 مليون سهم تمت عبر 3114 صفقة بقيمة 3ر18 مليون دينار (نحو 3ر60 مليون دولار).

وانخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 4ر21 نقطة ليبلغ مستوى 97ر4843 نقطة بنسبة هبوط بلغت 44ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 18ر138 مليون سهم تمت عبر 4031 صفقة نقدية بقيمة 02ر10 مليون دينار (نحو 33 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (شارقة أ) و(مراكز) و(السورية) و(الديرة) أما شركات (بيتك) و(وطني) و(البورصة) و(المتكاملة) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (تحصيلات) و(ورقية) و(العقارية) و(عقار) الأكثر انخفاضا.