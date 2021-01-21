شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البريد يستقبل السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصرى وامكيلي ميني السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية على رأس وفد رفيع المستوي وذلك بمقر البريد بالقرية الذكية.

وخلال اللقاء؛ أكد الدكتور شريف فاروق على اهتمام الدولة المصرية بالعمل على تحقيق التكامل المالي والتجاري مع الاتفاقية القارية الأفريقية لتحرير التجارة والتي تعتبر ثاني أكبر تجمع اقتصادي على مستوى العالم وتهدف الي خلق سوق قاري لكافة السلع والخدمات داخل القارة الأفريقية وإزالة الرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية؛ مشيرا الى ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد المصري يشاركان بفاعلية في أعمال اللجنة المشكلة في مصر والتى تم خلالها مشاركة بعض المقترحات من اجل تحقيق التكامل التجاري مع الاتفاقية للعمل على بدء تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

كما استعرض الدكتور شريف فاروق آخر التطورات في مجال تنظيم التجارة الالكترونية في مصر واهتمام الدولة المصرية بتوفير كافة المقومات التشريعية والتكنولوجية التي تساعد في نمو حجم التجارة الالكترونية مع الدول الأفريقية من أجل التيسير على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات تحرير التجارة الموقعة حالياً بين مصر والعديد من الأطراف في تنمية حجم الصادرات بين الدول الأفريقية لكافة نماذج الاعمال B2C , B2B, G2B.

ووضع تصور لتنمية حجم التجارة البينية وتدعيم دور مصر الإقليمي والريادي في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مؤكدا على سعي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد المصري إلى المشاركة الفعالة في المفاوضات القطاعية في اطار الاتفاقية فيما يتعلق بالفصل الخاص بالتجارة الالكترونية وكذلك تحرير التجارة في الخدمات خلال جولات المفاوضات القادمة.

وأكد الدكتور شريف فاروق رئيس البريد المصري على العلاقات المتميزة التى تجمع بين مصر وجميع الدول الأفريقية خاصة في مجال الخدمات البريدية؛ مشيراً إلي أن البريد المصرى حريص على فتح آفاق التعاون مع جميع الدول بما يتيح تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات جديدة لعملاء البريد؛ معرباً عن ترحيبه بالاتفاقيات التي تتم حالياً حيث انها تمثل بداية واعدة نحو الاندماج القاري في أفريقيا وتساهم في تطبيق التكامل الاقتصادي والتجاري المنشود لدول القارة.

كما اصطحب الدكتور شريف فاروق وامكيلي ميني في جولة تفقديه تفقد خلالها متحف البريد بالقرية الذكية الذي يضم العديد من المقتنيات الأثرية التي توثق تاريخ البريد علي مر العصور.

ومن جانبه أشاد وامكيلي ميني السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بالتعاون غير المحدود الذي يتم حالياً بين المنطقة التجارية الحرة ومصر؛ مشيراً إلي أنها فرصة حقيقية لتحقيق الترابط الاقتصادي والتحول الرقمي بين الدول الأفريقية وتطوير التشريعات الحاليه لتواكب التطور الاقتصادي العالمي بما يساهم في نقل القارة الأفريقية إلي آفاق جديدة؛ موضحا أنه يتم حالياً وضع آليات جديدة تهدف الي تحقيق أعلي استفادة من التسهيلات الجمركية وتبسيط الإجراءات وفتح الحدود بين البلدان الأفريقية بما يساهم في زيادة التبادل البريدي بين تلك الدول.

هذا وقد أشاد وامكيلي ميني السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بما توصل إليه البريد المصرى من تطور في البنية التحتية والخدمات المقدمة للعملاء مُبدياً إعجابه بما شاهده من مقتنيات تاريخية في متحف البريد والتي توثق التاريخ البريدي متمنيا التوفيق والنجاح للبريد المصري وأن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون في سبيل تحقيق الترابط والتكامل بين الدول الافريقية.

وفي نهاية اللقاء سلم الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري وامكيلي ميني السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية درع البريد المصري.