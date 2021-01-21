شكرا لقرائتكم خبر عن بتكوين تتراجع 10% مع تواصل النزول عن مرتفعات قياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت بتكوين عشرة بالمئة اليوم الخميس، إلى قاع عشرة أيام عند 31 ألفا و977 دولارا، إذ واصلت أكثر العملات الرقمية رواجا في العالم الانخفاض من ذروة عند 42 ألف دولار التي بلغتها في 8 يناير.