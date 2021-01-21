شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى تتراجع بنسبة 2.03% بختام الأسبوع بضغوط هبوط 7 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.03% خاسراً 56.70 نقطة ليغلق عند مستوى 2735.61 نقطة، وبلغ حجم التداول 371.7 مليون سهم محققة ما قيمته 435.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 5365 صفقة لعدد 32 سهماً، وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 2.81%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.20%، يليه قطاع السلع بنسبة 1.81%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.36%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.96%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.64%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.54%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.29%.

وقفزت 3 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 1.07%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 1%، فيما تراجع 25 سهماً، على رأسها سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 3.59%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.31%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 23.2 مليون ورقة بقيمة 94.4 مليون درهم.

في سياق متصل أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، تعيين نائل الكجك كرئيس مشرك إدارة الاستثمار، وذلك اعتباراً من 10 يناير الجاري.

في سياق آخر أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، تجديد وزيادة خط ائتمانها من 725 مليون دولار (حوالي 219 مليون دينار كويتي) إلى 800 مليون دولار (حوالي 240 مليون دينار كويتي) مع البنوك القائمة وبإضافة بنوك محلية وخليجية ودولية جديدة، ومدة هذه التسهيلات 3 سنوات لقسم منها و5 سنوات للقسم الآخر، وبالإضافة إلى ذلك تعمل أجيليتي على تجديد تسهيلات ائتمانية أخرى لزيادة خط الائتمان بحدود 1.2 مليار دولار-1.4 مليار دولار (حوالي 360 مليون دينار كويتي-423 مليون دينار كويتي)، وأن الهدف من هذه التسهيلات هو تمويل عمليات الشركة.

في سياق منفصل أعلن بنكا الإمارات دبي الوطني، مصرف الإمارات الإسلامي، اجتماع مجلس إدارة يوم الثلاثاء الموافق 26 يناير الجاري، لمناقشة البيانات المالية الموحدة للبنكين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 والقرارات ذات الصلة، وتحديد موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي البنكين.

فيما أعلنت شركة شعاع كابيتال، توقعها أن يحقق الائتلاف الاستثماري لشراء ديون مجموعة "ستانفورد مارين" البالغة 1.13 مليار درهم إماراتي، أثراً إيجابياً على نتائج أعمالها للربع الرابع من عام 2020 من خلال رسوم الإدارة ورسوم الأداء بالإضافة إلى العائد على حصة الشركة من الاستثمار في الصفقة، وقامت الشركة بإدارة وترتيب الصفقة وقيادة المباحثات مع دائني مجموعة "ستانفورد مارين" وذلك لإيجاد حل عملي يراعي الاحتياجات المختلفة لجميع الأطراف المعنية.