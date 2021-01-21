البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات أجنبية

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القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 11669 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 2354 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 14204 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 4507 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 2313 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 3333 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 1063 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 8 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ الاستثمار العقاري العربي-اليكو، الشمس للإسكان والتعمير، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، دايس للملابس الجاهزة، الحديد والصلب المصرية، السويس للأسمنت.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 2 مليون سهم، فيما اشترى مساهم رئيسي بشركة مطاحن مصر الوسطى 1445 سهم، كما اشترى مجلس إدارة شركات المهندس للتأمين، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، 23 سهم، 250 ألف سهم، 600 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 226.7 ألف سهم.

وأعلنت شركتا أوراسكوم للتنمية مصر، جي بي أوتو، بيع أسهم خزينة بلغت 638.7 ألف سهم للأولى، 700 ألف سهم للثانية، فيما اشترت شركة حديد عز 55.5 ألف سهم خلال جلسة أمس ليرتفع إجمالي رصيد أسهم الخزينة 800.5 ألف سهم.

في سياق آخر أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات، قرارات مجلس الإدارة، والذي انعقد أمس الأربعاء، ووافق على مقترح زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 2.728 مليار جنيه إلى 3.27 مليار جنيه بزيادة قدرها 545.6 مليون جنيه بإصدار 54.56 مليون سهم مجاني بقيمة اسمية 10 جنيهات، تمويلاً من الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المنتهي في 30 يونيو 2020، ووافق على زيادة رأس المال المرخص به من 5 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه، وما يستتبعه من تعديل في النظام الأساسي للبنك.

واعتمد المجلس، بحسب بيان البنك للبورصة المصرية، اليوم الخميس، تقرير الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية بغرض دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للسير في الإجراءات الخاصة بزيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع والمرخص به، كما وافق المجلس على تعديل المادة 5 من النظام الأساسي للبنك بشأن زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع والمرخص به، وتعديل المواد 23 و48 من النظام الأساسي للبنك.

في سياق منفصل وافق مجلس إدارة شركة الشمس للإسكان والتعمير، على تكليف محمد أحمد السيد جلال العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية بأعمال واختصاصات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

فيما أعلنت شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق، عدم وجود أحداث جوهرية غر معلنة من شأنها التأثير على ارتفاع سعر السهم بنسبة 46.37% خلال الفترة من 3 إلى 19 يناير الجاري.

أعلنت شركة المجموعة المصرية العقارية، تحقيق صافي ربح خلال 2020 بلغ 14.17 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 39.05 مليون جنيه خلال 2019 بنسبة انخفاض 63.7%، وتراجعت إيرادات الشركة خلال عام 2020 إلى 20.93 مليون جنيه، مقارنة بـ 79.48 مليون جنيه خلال عام 2019.

وذكرت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أن الركود الاقتصادي الذي أصاب العالم نتيجة فيروس كورونا أثر على حركة المبيعات خلال 2020، بالإضافة إلى قرار إيقاف البناء والذي استمر أكثر من 9 أشهر، وأدى إلى تأجيل البدء في تسويق مشروع أرض شارع التحرير بالدقي، مشيرة إلى أن الفترة المقارنة تضمنت مبيعات غير متكررة بإتمام الشركة لصفقة بنك مصر ببرج مصر البطل بمبلغ 46 مليون جنيه، والتي كان لها التأثير الكبير في ارتفاع إيرادات الشركة خلال فترة المقارنة، وكذا إقفال مخصص مطالبات بنحو 7.5 مليون جنيه، وتأثير التوزيعات النقدية عن 2019 البالغة نحو 24.7 مليون جنيه، وسداد الشركة لنحو 22 مليون جنيه، بإنهاء مشكلة النزاع الضريبي عن سنوات 1994/1998 على السيولة المستثمرة وعوائدها.