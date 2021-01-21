شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات والفاكهة: استقرار الأسعار.. و5 أصناف بجنيه فى سوق الجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم الخميس 21-1-2021 استقرارا في سوق العبور للجملة، حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة إن أسعار الكوسة تتراوح بين 1.5-4.5 جنيه للكيلو، والبصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيه للكيلو، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيها للكيلو، والجزر سجل 3 - 5 جنيهات للكيلو، أسعار الفاصوليا 2-3.5 جنيها للكيلو، أسعار البطاطس بين 1 - 1.5جنيه للكيلو، وأسعار الملوخية بين 2-4 جنيهات للكيلو، البسلة سجلت 3-5 جنيهات للكيلو .

واضاف النجيب في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن سعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5- 3 جنيهات للكيلو، والخيار الصوب بين 2-3.5 جنيه للكيلو، وسجلت أسعار الطماطم 1-1.7 جنيه للكيلو.

وأشار النجيب إلى أن سعر كيلو الباذنجان رومي يتراوح 1 - 2 جنيها، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1- 2 جنيها للكيلو، والباذنجان عروس أسود من 1-2 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيها للكيلو، وسعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.