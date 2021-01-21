شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يرتفع لليوم الثالث على التوالي – تحليل – 21-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم فيس بوك (FB) في آخر جلساته، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وقد بدأ السهم بصعوده هذا على إثر ثبات مستوى الدعم المحوري 245.45، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.445 بما يعادل 6.38 نقطة ليستقر على سعر 267.48 دولار، ولكن بالرغم من ارتفاع السهم الأخير إلا أن الاتجاه التصحيحي الهابط مازال مسيطراً عليه، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 278.60، ليستهدف من جديد مستوى الدعم المحوري 245.45.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه