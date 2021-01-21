شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل يخترق مقاومته الحالية – تحليل – 21-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى سهم جوجل (GOOG) باللون الأخضر في آخر جلساته، ليحقق مكاسب حادة وللجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 5.36% بما يعادل 96.04 نقطة ليستقر على سعر 1,886.90 دولار، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المهم 1,847.85، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسط لفترة 50 يوماً السابقة، وبتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 1,847.85، ليستهدف مستوى المقاومة 2,000.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد