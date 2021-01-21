شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل يعزز من مكاسبه – تحليل – 21-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إنتل (INTC) للجلسة الثانية على التوالي، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.17% بما يعادل 0.68 نقطة ليستقر على سعر 58.67 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 55.70، ليستهدف مستوى المقاومة 61.80.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد